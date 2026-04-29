Der TC Ellerstadt hat zum Start in die neue Saison seine Anlage aufgewertet und neue Sitzbänke eingeweiht. Es wurden insgesamt sechs Sitzgelegenheiten angeschafft, an deren Finanzierung sich die Helmut und Heidi Rentz Bürgerstiftung beteiligt hat.

Die Einweihung fand am Sonntag, 19. April, im Rahmen der Saisoneröffnung auf der Tennisanlage statt. Der Verein verband den Auftakt mit einem Programm für Mitglieder und Gäste. Während die Erwachsenen ein sogenanntes Top-Flop-Turnier spielten, nahmen Kinder am Vormittag an verschiedenen Spielen rund um den Tennissport teil. Zudem bestand für Interessierte die Möglichkeit, bei einem kostenlosen Schnuppertraining erste Erfahrungen mit dem Tennissport zu sammeln.

Der Verein nutzte die Gelegenheit, um sich bei der Bürgerstiftung für die Unterstützung zu bedanken. Die neuen Bänke sollen die Aufenthaltsqualität auf der Anlage verbessern.

Auch sportlich ist der TC Ellerstadt in die neue Runde gestartet. Die Damen 30 treten im zweiten Jahr mit einer Vierer-Mannschaft in der Verbandsliga an. Zu den Gegnern zählen Teams aus Mainz, Großlittgen, Pirmasens und Kirrweiler. Die Herren 30 spielen in der B-Klasse und treffen unter anderem auf Mannschaften aus Rödersheim-Gronau, Hochspeyer, Deidesheim und Grün-Weiß Frankenthal.

Darüber hinaus bestehen weiterhin Spielgemeinschaften mit dem TC SW Bad Dürkheim. Diese betreffen sowohl die Damenmannschaft als auch die Jugendklassen U12 gemischt und U10 gemischt.