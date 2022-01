Bad Dürkheim. Einen Titel und eine Finalteilnahme kann der TC Schwarz-Weiß Bad Dürkheim nach der Hallen-Pfalzmeisterschaft der Senioren in eigener Halle am Wochenende verbuchen. Gleich fünf Sportler der Hausherren waren bei den Herren 55 angetreten.

Spiele mit Dürkheimer Beteiligung von Uli Martin, Frank Fingerle, Thomas Brecht, Frank Runge und Thorsten Bartels standen in dieser Altersklasse auf dem Plan. Martin und Runge gewannen ihre Auftaktspiele in zwei Sätzen. In Runde zwei war dann Schluss. Für Brecht und Fingerle ging es nach Freilosen erst in der zweiten Runde los. Mit Sieg für Brecht (6:2, 6:2) und nicht angetretenem Gegner bei Fingerle erreichten sie das Halbfinale. Fingerle unterlag Mathias Scholl (6:0, 6:1), der zuvor schon gegen Martin gewonnen hatte (3:6, 6:3, 10:6). Gegen Brecht war Bartels der Sieger (6:0, 6:3), der zuvor schon gegen Runge gewonnen hatte (6:0, 6:2). Bartels siegte auch im Halbfinale gegen Boguslaw Figiel (6:2, 6:4). Seine Serie endete im Finale gegen Axel Schulz (TC Wörth). Nach dem 6:3, 6:2 blieb für Bartels der Vizemeistertitel.

Iris Klag holt Titel für TC Schwarz-Weiß Bad Dürkheim

Noch eine Stufe erfolgreicher war Iris Klag für den TC Schwarz-Weiß. Sie entschied zuerst die Gruppenphase und dann auch das Finale bei den Damen 55 gegen Monika Buble (TC Landau) mit 6:4, 6:3 für sich. In der Gruppenphase hatte Klags Teamkollegin Katja Jahn gegen Buble das Nachsehen und deshalb das Finale verpasst.

Philipp Steinhart (TC DÜW) verlor bei den Herren 40 nach seinem Auftaktsieg gegen Mathias Hahnel (TC Kaiserslautern/4:6, 6:3, 10:7) die Begegnung mit Christian Millic (TC Weilerbach) mit 6:4, 6:4.

Bei den Herren 60 gewann Bernd Geiger (TC Ludwigshain Weisenheim am Sand) zunächst in drei Sätzen gegen Waldemar Nowrot (TC Mutterstadt), dann endete die Reise mit 6:0, 6:1 gegen den späteren Pfalzmeister Bruno Burk (TC Neupotz), der im Halbfinale auch Martin Steiniger (TC Schwarz Weiß Bad Dürkheim) mit 6:3, 6:2 bezwang.