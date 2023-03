Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was haben ein Geschäftsmeeting, eine Feier in der Lieblingsbar und die Ankunft am heimischen Bahnhof gemeinsam? Richtig: danach kann man ein Taxi gebrauchen. Außerdem: All das findet wegen des Coronavirus nicht statt. Die Taxi-Unternehmen leiden besonders unter den Einschränkungen und versuchen, sich irgendwie über Wasser zu halten.

Besorgungs-, Krankenfahrten, sonstige Transporte: „Wir bieten alles an“, sagt Thomas Sander vom Dürkheimer Taxiunternehmen Cusnick. „Gerade haben wir einen Auftrag einer älteren