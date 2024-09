Mit Taxi-Kurstadt bedient ein neues Taxi-Unternehmen nicht nur Bad Dürkheim, sondern darf dank Mietwagenkonzessionen auch in Freinsheim fahren.

Mit zwei Taxilizenzen für Bad Dürkheim und zwei Mietwagenlizenzen für Freinsheim ist Taxi-Kurstadt seit Anfang September voll in den Betrieb gestartet. Beides hat Mahir Ahmad von Taxi-Wald übernommen. Bereits seit dem 9. August waren drei Fahrer in Bad Dürkheim zu noch etwas eingeschränkteren Zeiten unterwegs. Ein Freund habe ihn auf die frei werdenden Taxi-Lizenzen aufmerksam gemacht, erzählt Ahmad, der bisher aushilfsweise selbst Taxi gefahren ist. Die Komplettübernahme des gesamten Freinsheimer Taxi-Unternehmens, der zum 31. August den Betrieb eingestellt hat, wäre für ihn zu viel gewesen.

Eine Mietwagenkonzession erlaube ihm nach einem Anruf in Freinsheim zu fahren, mit der richtigen Taxilizenz dürfe man sich auch am Bahnhof hinstellen und auf Kunden warten, erklärt der Dürkheimer Unternehmer den Unterschied. Auch in Freinsheim fahren zu dürfen, sei ihm wichtig, weil er die Kundenkartei mit den Krankenfahrten von der früheren Inhaberin übernommen habe. Um alles bewältigen zu können, hat Ahmad außerdem vier Fahrzeuge und drei Fahrer übernommen.

Taxi-Kurstadt fährt nun montags bis donnerstags von 6 Uhr bis Mitternacht und ist freitags, samstags und sonntags sogar die vollen 24 Stunden für die Kunden da. „Wenn es gut läuft, könnte ich mir vorstellen, noch eine dritte Lizenz für Freinsheim zu übernehmen,“ sagt Ahmad.

Kontakt

Taxi-Kurstadt ist unter der Nummer 06322 5555 erreichbar.