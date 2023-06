Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Während der Corona-Zeit sind viele Taufen ausgefallen. Um diese nachzuholen, aber auch um in schwierigen Zeiten „rauszugehen zu den Menschen“, haben sich die protestantischen Kirchengemeinden in der Region etwas Besonderes einfallen lassen.

Von Alexander Sperk und Karolina Kuntz

Ursprünglich stamme der Gedanke, die Taufe in diesem Jahr in den Mittelpunkt zu stellen, von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und