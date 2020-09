Zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, haben Unbekannte die Seitenscheibe eines Autos eingeworfen, das neben der Kreisstraße 5 zwischen Erpolzheim und Ungstein im Grünstreifen abgestellt war. Nach Polizeiangaben stahlen der oder die Täter anschließend die im Wagen deponierte Tauchausrüstung. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit ihr in Verbindung zu setzen unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.