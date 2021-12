Bereits am Mittwoch ist eine 75-Jährige gegen 12 Uhr Opfer eines Taschendiebstahls geworden, teilt die Polizei am Wochenende mit. Die Geschädigte hob demnach bei ihrer Hausbank 1000 Euro ab und verstaute diese in ihrer Handtasche. Bei einem anschließenden Spaziergang stieß sie im Bereich Weinstraße Nord/Kurgartenstraße mit einer unbekannten Frau zusammen. Bei ihrem späteren Einkauf bemerkte die Seniorin dann das Fehlen des Geldes. Die vermeintliche Täterin soll ungefähr 40 Jahre alt und schlank sein. Die Polizei bittet Zeugen, sich telefonisch unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.