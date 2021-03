Wieder hat ein Taschendieb zugeschlagen. Im Zeitraum von Mittwoch, 7.30 Uhr, bis 8.30 Uhr, hat ein Unbekannter in einem Einkaufsmarkt in der Bruchstraße in Bad Dürkheim den Geldbeutel einer älteren Dame entwendet. Die Seniorin hatte laut Polizei ihr Portemonnaie in eine Seitentasche ihrer Jacke gesteckt. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie das Fehlen des schwarzen Leder-Geldbeutels fest. Täterhinweise liegen keine vor. Neben dem Personalausweis und diversen Karten befanden sich auch mehrere hundert Euro Bargeld in dem Geldbeutel. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.