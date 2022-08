Am Montagmorgen wurde vor einer Tierarztpraxis Schneeganß in der Weinstraße Süd ein kleiner Hund in einer Tasche abgestellt. Das hat die Dürkheimer Polizei am Dienstag mitgeteilt, die Zeugen sucht. Es handelte sich dabei um einen etwa vier bis fünf Monate alten Rüden – vermutlich ein Mops oder Mops-Mischling. Nach Auskunft der Praxis wurde der Hund bei einem Hundebesitzer in Pflege gegeben, der am Montagmorgen in der Praxis war, als das Tier gefunden wurde. Voraussichtlich wird das Tier dort auch bleiben.