Die Tanzschule La Danza in Bad Dürkheim kämpft sich seit gut zehn Monaten mit Unterbrechungen durch Schließung und Existenzängste. Trotz Lockerungen kann Leiterin Katja Hillenkamp ihre Tanzschule jedoch noch nicht öffnen. Ihren Mut will die Tanzlehrerin dennoch nicht verlieren.

In stressigen Zeiten wünscht man sich ja schon mal frei, aber das ist dann doch was anderes“, sagt Hillenkamp. Sie sitzt in ihrem Tanzstudio in Bad Dürkheim, das sie trotz Lockerungen