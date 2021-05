Fitnessstudios und Tanzschulen sind geschlossen. Damit die Kunden auch während der Corona-Krise fit bleiben, werden Online-Kurse angeboten. Zusätzlich nutzen die Studios die Zeit zur Grundreinigung und zum Renovieren.

Die meisten Mitarbeiterinnen des Fitnessstudios Evas Apfel sind im Homeoffice. Schon wenige Tage nach der verordneten Schließung haben die Trainerinnen aus ihren Wohnzimmern heraus kurze Videos mit ihren Lieblingsübungen auf Facebook oder WhatsApp verbreitet. Inzwischen hat Studioleiter Marc Wimpissinger Videos mit Online-Kursen zugekauft. „Für unsere Mitglieder ist das kostenlos, sie müssen sich nur registrieren.“ Er möchte, dass die Kundinnen auch in der schweren Zeit fit bleiben.

In den ersten Tagen wurde das Studio auf Hochglanz gebracht, seitdem ist Telefondienst angesagt. Alle Mitglieder werden angerufen und gefragt, ob der Monatsbeitrag eingezogen werden soll. Für das Studio sind die Gelder natürlich wichtig, aber Wimpissinger ist durchaus bewusst, dass einige der Kundinnen selbst in finanzielle Nöte kommen könnten. „Damit für uns nicht die ganze Last in einen Monat fällt, bitten wir darum, die Beiträge zu schieben.“ Nach Wiederöffnung kann dann ein anderer Monat beitragsfrei sein. Die Rückmeldungen dazu sind häufig positiv.

Für den Sommer waren größere Renovierungsarbeiten geplant, Wimpissinger denkt darüber nach, diese vorzuziehen. Von seinen 16 Mitarbeiterinnen sind sieben festangestellt, die anderen sind teils Freiberufler, teils Mini-Jobber. Für die Festangestellten hat Wimpissinger nun Kurzarbeit beantragt, ansonsten setzt er auf Überstundenabbau und anteiligen Urlaub. Er möchte so wenig Kurzarbeit wie möglich haben: „Schließlich will ich nach Corona auch noch Mitarbeiter haben.“

Übungsvideos hochladen

Das Team von Clever-fit war zunächst mit einer Grundreinigung des Studios sowie Streicharbeiten beschäftigt, damit alles im neuen Glanz erstrahlen kann, wenn die Kunden irgendwann wieder kommen dürfen. Täglich werden in den sozialen Netzwerken Videos mit Übungen gepostet, ein erster Livekurs bei Instagram ist in Vorbereitung. Die meisten Kunden hätten großes Verständnis, berichtet Soraya Hariga, nur einige würden ihre Beiträge zurückfordern. Viele seien mit Zeitguthaben für später oder einem Gutschein für einen Probemonat zum Verschenken zufrieden.

Improvisation gefragt

Das Tanzhaus La Danza schiebt seine Tanzkurse nach hinten. „Wir holen alle Kurse nach“, betont Chefin Katja Hillenkamp. Ersatztermine sind schon veröffentlicht worden, in der Hoffnung, dass die auch eingehalten werden können. Hillenkamp und ihr Team drehen Videos mit Übungen für fast jeden Kurs. „Wir sind sehr beschäftigt, haben genauso viel Arbeit wie sonst.“ So können die Teilnehmer zumindest zu Hause üben, damit sie die Schritte nicht vergessen. Die zugehörigen Youtube-Links werden per E-Mail verschickt, zugreifen kann nur, wer diesen Link kennt. „Wir lernen gerade sehr viel dabei“, sagt die Tanzlehrerin schmunzelnd über ihre digitale Zusatzqualifikation.

Schwierig ist die Situation für die Turniergruppen von Tina Erlewein. Beim Training geht es auch um den richtigen Einsatz und wer wo steht. Die nächsten Turniere sind natürlich abgesagt. „Aber man kann über Video zumindest Choreographien einstudieren.“ So bleiben die Gruppenmitglieder am Ball.

„Wir improvisieren jetzt. Wir können es uns nicht leisten, dass alle kündigen.“ In diesem Fall wäre die Existenz des La Danza gefährdet. Deswegen war Hillenkamp auch fassungslos, dass nur eine halbe Stunde nachdem die vorübergehende Schließung der Tanzschule veröffentlicht war, die ersten E-Mails mit Rückforderungen kamen. Und zwar zum Teil von Leuten, die ganz sicher nicht direkt in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Die für die Sommerferien geplante Renovierung nach 13 Jahren in den Räumlichkeiten wird möglicherweise vorgezogen. Vielleicht kann dafür im Sommer getanzt werden.

Der persönliche Kontakt fehlt einfach

Die Tanzfabrik plant den ausgefallenen Unterricht von Jazz-, Stepp-, Hip-Hop- und Ballettstunden nachzuholen. „Entweder in den Ferien, zum Beispiel den ersten Wochen der Sommerferien oder einer Woche der Herbstferien oder an verschiedenen Wochenenden oder in einer Kombination davon“, sagt Leiterin Julia Schöllhorn. Online-Unterricht sei nicht geplant. „Unsere Schüler tanzen gerne in der Gruppe, es sind viele kleine Kinder dabei.“ Da würden der persönliche Kontakt und vor allem das Feedback der Lehrkraft fehlen. Um den Schülern ein wenig die Langeweile zu vertreiben und damit sie fit bleiben, wurden Arbeitsblätter per E-Mail verschickt.

