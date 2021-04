Der Unfallflucht hat sich nach Angaben der Polizei am Freitag um 13.42 Uhr der Fahrer eines Tanklasters in der Hauptstraße in Herxheim am Berg schuldig gemacht. Er war Richtung Freinsheim unterwegs, als in Höhe der Hausnummer 21 der Auflieger des Fahrzeugs nach links ausschwenkte und den dort aufgestellten Schutzpfosten beschädigte. Ob auch der Tanklaster beschädigt wurde, ist nicht bekannt, da der Fahrer sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, bevor die Polizei eintraf. Mögliche Zeugen, die den Unfall oder das flüchtende Fahrzeug gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.