Unbekannte haben zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, im Kiebitzweg in Erpolzheim Diesel gestohlen. Das meldet die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass die Täter den Tank von drei Betonmischern aufgebrochen hatten. Vermutlich sei der Kraftstoff mit einem Schlauchs abgepumpt worden. Die genaue Menge steht noch nicht fest. Es entstand ein Sachschaden von 600 Euro. Hinweise an die Polizei Bad Dürkheim, Telefon 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.