Frauen und Männer, die Kinder in Tagespflege betreuen, erhalten zukünftig eine um drei Prozent erhöhte Vergütung von der Kreisverwaltung Bad Dürkheim. Das entschieden die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses des Kreises in einer Sitzung am Dienstag. Beschlossen wurden außerdem einige Änderungen der Satzungen über die Leistungen in der Kindertagespflege und die Erhebung von Elternbeiträgen.

So erhalten die Tagespflegepersonen für Betreuungen im Zeitraum zwischen 8 und 17 Uhr nun zwischen 5,45 und sechs Euro pro Kind und Stunde. Für Betreuungen zu anderen Zeiten werden zwischen 10,90 und zwölf Euro pro Kind und Stunde gezahlt.