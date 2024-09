Der Förderverein Wachtenburg lädt für Sonntag, 8. September, von 11 bis 17 Uhr zum Besuch des Wachenheimer Wahrzeichens ein.

Der Förderverein Wachtenburg kann zum Tag des offenen Denkmals nicht nur mehrere erfolgreich abgeschlossenen Sanierungsmaßnahmen an die Öffentlichkeit übergeben, sondern den Besuchern neben den üblichen Burgführungen auch erstmals einen sogenannten „QR-Code-Rundgang“ anbieten. Dazu passend überreicht Hannes Kopf, Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd), einen aktuell fertiggestellten und in der Online-Datenbank www.kuladig.de erfassten Beitrag über die Wachtenburg an den Vorstand des Förderkreises. In der Online-Datenbank www.kuladig.de erfasst das Land Rheinland-Pfalz über das KuLaDig Kompetenzzentrum bei der SGD Süd landesweit historische Schätze und digitalisiert diese.

Mehr als 115.000 freiwillige Arbeitsstunden

Die aus dem 12. Jahrhundert stammende Burganlage wird seit nunmehr 40 Jahren vom Förderkreis zur Erhaltung der Ruine Wachtenburg betreut. Vier Jahrzehnte, in denen nicht nur Sanierungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von mehreren Millionen Euro geleistet wurden, sondern in denen insbesondere die Mitglieder und Helfer des Vereins mehr als 115.000 freiwillige Arbeitsstunden zur Pflege und Instandsetzung der historischen Burganlage absolviert haben. Speziell in den vergangenen beiden Jahren gab es umfangreiche Sanierungen an den Sandsteinmauern vor und hinter der Burgschänke sowie vor der Bühne. Vor dem Museum ist zusätzlich eine Spolienwand entstanden. Zudem wurde das Fundament vor der Turmtreppe nach einer archäologischen Freilegung neu aufgemauert. All diese erfolgreichen Sanierungen sollen am Sonntag öffentlichkeitswirksam präsentiert und ab 11 Uhr der Stadt Wachenheim und ihren Bürgen übergeben werden.

Neue QR-Code-Tafeln an markanten Stellen

Erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt werden an diesem Tag auch die auf der Burg an markanten Stellen angebrachten QR-Code-Tafeln, die – per Smartphone eingescannt – den Besuchern künftig einen besonders informativen „QR-Code-Rundgang“ über das gesamte Burggelände ermöglichen. Abgerundet wird der Tag des offenen Denkmals auf der Wachtenburg mit mehreren, vom Förderkreis angebotenen Burgführungen.

Nicht zuletzt gibt es auch an diesem Sonntag eine Schauspielführung auf der Wachtenburg. Unter dem Titel „Wachenheim im Sturm der Zeit“ bietet sich den Zuschauern ein Ausflug in die Vergangenheit der Stadt – heimgesucht von Kriegen und Not, aber auch gestärkt von Phasen der Hoffnung und des Aufbaus.

Tag des offenen Denkmals

Weitere Denkmäler, die am Sonntag ihre Türen öffnen, sind die Ehemalige Synagoge in Weisenheim am Berg (11 bis 16.30 Uhr), die Protestantische Kirchen in Friedelsheim (Samstag und Sonntag 10 bis 17 Uhr, Sonntag von 14 bis 15 Uhr keine Besichtigung) und Weisenheim am Berg (11.15 bis 16.30 Uhr) sowie die Villa Rustica in Wachenheim (12 bis 18 Uhr).