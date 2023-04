Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 13. Juni ist Tag des Gartens. Laut Werner Ollig vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz (DLR) gibt es in Deutschland rund 25 Millionen davon. Doch nicht jeder ist naturfreundlich. Was Hobbygärtner wissen müssen, welche Trends vorne liegen und welche besser ganz verschwinden sollten.

Es gibt doch nichts Schöneres als ein eigenes kleines Fleckchen Natur zuhause. Das findet auch Werner Ollig. Er ist Leiter der Gartenakademie Rheinland-Pfalz. „Der Garten ist ein Stück