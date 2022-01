Der „Tag der offenen Weinkeller“ in Kallstadt wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Das teilt die Touristinformation Freinsheim auf Bitte des Verkehrsvereins Kallstadt mit. Angekündigt war der Tag für den 2. und 3. April. Wie aus der Mitteilung hervorgeht, habe die Vorstandschaft des Vereins entschieden, „dass es in der aktuell unübersichtlichen Pandemie-Rechtslage zu heikel sei, in eine heiße Planungsphase einzusteigen“. Die Entscheidung sei zudem vor dem Hintergrund getroffen worden, „dass die Aussichten auf eine tatsächliche Durchführung der Veranstaltung in diesen Zeiten gering scheinen“, wie es weiter heißt.