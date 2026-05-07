Eine besondere Übung soll am Sonntag ab 14 Uhr neue Einblicke in die Arbeit der Wehr geben. Die Mannschaft hofft, damit Wehrleute zu gewinnen.

Mehr Freiwillige für die Wehr zu finden, ist nach der Vorstellung des kürzlich vorgestellten Feuerwehrbedarfsplans eines der drängendsten Ziele der Bad Dürkheimer Wehr. Daher richtet sich der Tag der offenen Tür der Feuerwehr Bad Dürkheim in diesem Jahr am Sonntag, 10. Mai, nicht nur ganz allgemein an interessierte Besucher, sondern explizit auch an mögliche neue „Aktive“.

Wie Dirk Gerhard von der Wehr mitteilt, wird es einen Infostand mit Flyern als Anlaufpunkt für Interessierte geben, zudem plane die Wehr eine andere „Vorführung“ als üblich. Statt wie in den Vorjahren beispielhaft zu löschen oder Personen aus Autowracks mit Hydraulikscheren zu befreien, kündigt Gerhard für den diesjährigen Tag der offenen Tür eine besondere Übung an, die eine ganz neue Sicht auf die Feuerwehr gewähren soll: „Mehr wollen wir noch nicht verraten. Beginn der Übung ist um 14 Uhr“, will Gerhard Lust auf die Aktion machen.

Jugendfeuerwehr: Für Kinder ab zehn Jahren

Zudem dürfen Besucher wieder Fahrzeuge und das Gerätehaus besichtigen, viele der derzeit 65 aktiven Wehrleute werden für Auskünfte bereitstehen. Auch die Jugendfeuerwehr ist vor Ort, auch hier sind neue Mitglieder ab zehn Jahren herzlich willkommen, so Gerhard.

Der Tag der offenen Tür am Gerätehaus in der Dr.-Kaufmann-Straße 6 beginnt um 11 Uhr und endet am späten Nachmittag. Am Morgen gibt es deftiges Weißwurstfrühstück, Essen, Getränke sowie Kaffee und Kuchen ab 13 Uhr. Als besondere Attraktion für Kinder plant die Wehr wieder das beliebte Kistenklettern.

Die Feuerwehr bittet Besucher, ihr Auto auf den kostenlosen Parkplätzen auf dem Gelände der Lebenshilfe abzustellen, Einsatzfahrzeuge könnten kostenfrei auf dem Parkplatz vor dem Krankenhaus parken.