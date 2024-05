Die Dürkheimer Feuerwehr lädt am Sonntag r in das Gerätehaus in der Dr. Kaufmann-Straße ein. Nicht nur der Fuhrpark kann besichtigt werden.

Die erste öffentliche Veranstaltung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Dürkheim nach der Pandemie verspricht nach Auskunft des Wehrleiters Karlheinz Bayer eine „spannende Sache für Jung und Alt“ zu werden. Los geht es ab 11 Uhr. Die Besucher erwartet zunächst ein Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück und zünftiger Blasmusik vom Musikverein Leistadt.

Neben der Besichtigung des Fuhrparks der Wehr können sich die Besucher am Infostand des Fördervereins über die Arbeit der freiwilligen Helfer schlau machen.

Geschick beim Kistenklettern beweisen

Für die kleinen Gäste hat die Jugendfeuerwehr einige Aktionen vorbereitet. Ein Kinderkarussell lädt zu rasanten Rundfahrten ein und beim Kistenklettern können die mutigen ihr Geschick unter Beweis stellen. „Ein Programmhighlight wird neben einer Brandsimulation die Vorführung ,Technische Hilfe’ sein. Da werden wir eine Person mithilfe verschiedener schwerer hydraulischer Geräte aus einem verunfallten Auto befreien“, kündigt Bayer an. Dabei komme es auf das Fingerspitzengefühl der Kameraden an, denn eine Hydraulikschere oder auch ein Spreizer seien nicht so einfach zu bedienen. „Dem Verletzten darf natürlich kein weiterer Schaden zugefügt werden. Deshalb müssen wir bei solchen Einsätzen immer sehr vorsichtig sein“, erklärt der Feuerwehr-Chef. Für das leibliche Wohl der Gäste wird selbstverständlich auch gesorgt.