Einen ungewöhnlichen Weg zur Gewinnung von Einsatzkräften hat die Bad Dürkheimer Feuerwehr gewählt. Beim Tag der offenen Tür bekamen die Besucher etwas Besonderes zu sehen.

Gespannt schauen am Sonntagnachmittag geschätzt zwischen 250 und 300 Zuschauer – darunter viele Kinder – auf ein abgesperrtes Areal seitlich neben dem Gerätehaus der Bad Dürkheimer Feuerwehr. Sie warten auf die angekündigte „besondere Übung“. Sie stellt sich als exemplarisch dargestellter Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr heraus. Damit soll der eine oder andere für ein Engagement bei den Einsatzkräften gewonnen werden. Denn die Dürkheimer Wehr muss laut jüngstem Feuerwehrbedarfsplan aufgestockt werden.

Zur Feuerwehr zu gehören, heiße „ehrenamtlich 365 Tage im Jahr alarmbereit zu sein“, führt Moderatorin Nadine Bühler den Zuschauern vor Augen. „Wie wird die Feuerwehr überhaupt alarmiert?“, fragt sie die Kinder im Publikum. Über den telefonischen Notruf 112, wissen sie die richtige Antwort. Bühler erklärt, dass der Anruf dann nicht bei der Wehr direkt eingeht, sondern bei der Integrierten Leitstelle in Ludwigshafen, die den Notruf entsprechend weiterleitet.

Eine junge Frau erhebt sich von ihrem Feldbett und strebt auf ein Feuerwehrauto zu. „Das ist Annika, sie hat bereits einen harten Dienst hinter sich und macht sich jetzt auf den Weg ins Feuerwehrgerätehaus“, beschreibt die Moderatorin das Geschehen. Sie werde im Rettungsdienst eingesetzt. Die Dürkheimer Wehr hat 68 Mitglieder, sieben davon sind Frauen. „Da ist noch Luft nach oben für mehr Frauenpower“, wirbt Bühler um Verstärkung.

Innerhalb von zehn Minuten abfahrbereit

Philipp ist der nächste Feuerwehrmann, den die Moderatorin vorstellt. Der 38-Jährige habe ein eigenes Weingut und sei schon seit 17 Jahren bei der Feuerwehr. Er werde gerade aus einer Familienfeier geholt, erklärt sie die Situation. Zu 90 Einsätzen wurde die Wehr in diesem Jahr schon gerufen, fünf pro Woche. Sobald die Meldung eingeht, tickt bei den Einsatzkräften die Uhr: Innerhalb von zehn Minuten müssen sie abfahrbereit sein – egal, bei welcher Tätigkeit sie sich gerade befinden. Mindestens 80 Stunden Grundausbildung müssen Feuerwehranwärter absolviert haben, ehe sie zum Einsatz kommen. Wer aus der Jugendfeuerwehr kommt, muss 18 Jahre alt sein, um in den aktiven Dienst aufgenommen zu werden.

Wie vielfältig und anspruchsvoll die Arbeit der Wehr ist, erfahren die Zuschauer anhand der in verschiedenen Gefahrensituationen zum Einsatz kommenden Schutzanzüge. Sogar ein eigener Anzug für die Rettung von Menschen, die in Eis eingebrochen sind, ist darunter. Die Trägerin schwitzt mächtig bei den warmen Frühsommertemperaturen. Um den riesigen Unterschied zu früher zu verdeutlichen, steckt ein weiterer Kamerad in einer historischen Feuerwehruniform.

Wein und Fresskörbe für die Wehrleute

Die Idee, auf diese Art und Weise um neue Mitglieder zu werben, hatte Uwe Eidelmann, ein Arbeitskreis machte sich dann an die Umsetzung. Nadine Bühler arbeitete ein Konzept aus, um darzustellen, wer die Feuerwehr eigentlich ist. Auf die menschlichen Seiten des Engagements bei der Feuerwehr geht am Tag der offenen Tür Dirk Gerhard vom Presseteam ein. In der Feuerwehr würden viele Freundschaften geschlossen, der Rückhalt aus der Bevölkerung baue die Einsatzkräfte auf. Er erinnert sich an ein Unwetter vor ein paar Jahren, als halb Ungstein unter Wasser stand und die Feuerwehr stundenlang Keller auspumpte. Tagelang seien anschließend Kisten mit Wein und Fresskörbe abgegeben worden, erzählt Gerhard.

Auch von anderen Feuerwehrfesten Gewohntes gibt es beim Tag der offenen Tür bei der Dürkheimer Wehr zu sehen. So sind in der Dr.-Kaufmann-Straße die hoch technisierten Feuerwehrautos zur Begutachtung aufgereiht. Geübt wird übrigens donnerstags ab 18 Uhr im Feuerwehrgerätehaus.