Die Schulleitung des Werner-Heisenberg-Gymnasiums (WHG) hat den für Samstag geplanten „Tag der offenen Tür“ abgesagt. Grund sind nach Angaben der Verantwortlichen die hohen Corona-Infektionszahlen. Eltern der künftigen Fünftklässer können sich auf der WHG-Homepage über die Seite „Digitaler Tag der offenen Tür“ mit ihren Kindern über die Angebote der Schule informieren. Auch telefonische Beratungstermine sind möglich. Dazu will die Schule demnächst auf ihrer Internetseite informieren. Für Interessenten an der Tabletklasse wird ein digitaler Infoabend angeboten. Anmedlung per Mail unter tabletklasse.5@whg-duew.de.