Seit Juni 2022 herrscht bei der Tafel in Bad Dürkheim Aufnahmestopp. In Notfällen sind die Verantwortlichen zuletzt davon abgewichen und haben weitere Kunden versorgt. Doch nun ist das auch nicht mehr möglich.

In den vergangenen Wochen sei der Druck stärker geworden, hilfsbedürftige Kunden trotz des Stopps neu aufzunehmen, berichtet der Vorsitzende der Tafel, Werner Grill. Grill und sein Team gaben dem nach und versorgten weitere Familien in Not. „Das können wir aber nicht durchhalten. Ab sofort und bis auf Weiteres können wir keine neuen Kunden mehr aufnehmen“, betont er.

Die Tafel Bad Dürkheim versorgt Hunderte Menschen mit Lebensmitteln: Registriert sind 820 Kunden, darunter 370 Kinder. Etwa 520 Menschen kämen regelmäßig zu den beiden Ausgabetagen in die Gaustraße. Zuletzt seien es tendenziell mehr geworden, erklärt der Tafel-Vorsitzende. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs sind auch viele Geflüchtete aus dem osteuropäischen Land darunter. Mittlerweile, schätzt Grill, machen diese mehr als die Hälfte der Kunden aus.

„Das ist unbefriedigend“

Der russische Überfall auf das Nachbarland hat die Anzahl der Hilfsbedürftigen erhöht und die Lebenshaltungskosten stark steigen lassen. Grill beobachtet auch, dass gerade Supermärkte den Tafeln in den vergangenen Monaten weniger Lebensmittel zur Verfügung gestellt haben und stattdessen Produkte, die sonst bei der Tafel gelandet wären, zu günstigeren Preisen abverkaufen. „Das ist natürlich absolut legitim“, betont der Tafel-Vorsitzende. Es habe aber dazu beigetragen, dass die Tafel weniger zu verteilen hat. Auch spüre man die Konkurrenz durch andere Initiativen, die der Lebensmittelverschwendung den Kampf angesagt hätten. Eigentlich, sagt Grill, gebe es die Vereinbarung, dass die Tafeln zuerst bedient werden. Aber nicht jeder Spender halte sich daran.

Um weitere Familien zu versorgen, reichen schlicht die Lebensmittel nicht aus: „Am Freitag hatten wir praktisch keinen Käse und keine Wurst, beim Gemüse ging es noch“, berichtet Grill. Auch, dass es kaum mehr möglich sei, den Familien mal eine Tafel Schokolade für die Kinder mitzugeben, frustriert die Helfer: „Das ist alles sehr unbefriedigend.“

Sachspenden willkommen

Die Ehrenamtlichen seien an der Grenze der physischen Belastung angekommen. 70 bis 80 Gespräche führten die Helfer pro Ausgabetag. „Mehr ist nicht zu schaffen“, sagt Grill. In den kommenden Wochen werde die Tafel damit beginnen, Gutscheine für Lebensmittelkisten bei Edeka und Leprima auszugeben. Das Geld dafür stammt unter anderem aus dem RHEINPFALZ-Benefizlauf. Auch sonst freut sich Grill über Unterstützung – sowohl in Form von ehrenamtlichem Engagement als auch von Spenden: „Was uns am direktesten hilft, sind Lebensmittelspenden. Natürlich sollten die Sachen ordentlich verpackt und noch nicht abgelaufen sein.“