Vier Wochen war die Bad Dürkheimer Tafel wegen Renovierung geschlossen, am Dienstag öffnet sie wieder. „Wir werden wieder Lebensmittel an unsere Kunden ausgeben“, kündigt Vorsitzender Werner Grill an. Die Elektroinstallation sei in den zurückliegenden Wochen ebenso erneuert worden wie die Fußböden. „Frische Farben sorgen für eine freundliche Atmosphäre. Bestellt ist eine moderne Heiz- und Kühlanlage“, berichtet Grill. Auch an den Sanitäranlagen sei gearbeitet worden.

Außer der technischen Notwendigkeit gehe es darum, den ehrenamtlichen Mitarbeitern ein möglichst angenehmes Umfeld zu schaffen. Die Kosten für die Renovierung liegen laut Grill im fünfstelligen Bereich und werden aus aufgesparten Spenden finanziert. „Geld- und Lebensmittelspenden sind sehr willkommen, gerne begrüßen wir auch neue Mitarbeiter“, so der Tafel-Vorsitzende.