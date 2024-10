Unbekannte haben am Mittwoch, 23. Oktober, im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr aus einem verschlossenen Auto Am Obermarkt in Bad Dürkheim ein iPad geklaut. Das Gerät im Wert von 400 Euro hatte unter dem Beifahrersitz gelegen. Unklar ist, wie die Täter ins Fahrzeuginnere gelangen konnten – der 53-jährige Fahrzeuginhaber gab bei der Polizei an, das Auto ordnungsgemäß verschlossen zu haben. Laut Polizeiangaben sei bei seiner Rückkehr das Fahrzeug verriegelt und die Seitenspiegel seien entsprechend eingeklappt gewesen. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.