Als „schwachsinnig“ und „unnötig“ bezeichnete ein Opelfahrer eine Verkehrskontrolle, in die er am Donnerstagmorgen in der Dürkheimer Gutleutstraße geraten war. Grund für seinen Unmut war laut Polizei ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro und ein „Punkt“. Beides hatte er kassiert, weil der TÜV seines Fahrzeugs bereits im Februar 2021 abgelaufen war.