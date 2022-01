Eine zerbrochene Fensterscheibe und 300 Euro Sachschaden: Das ist das Werk von Unbekannten in der Erpolzheimer Straße. Vermutlich mit einem Stein wurde hier die erste Scheibe eines doppelt verglasten Fensters beschädigt. Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, soll sich die Tat zwischen dem 29. Dezember, 17 Uhr, und dem 30. Dezember, 15 Uhr, ereignet haben. Hinweise an die Polizei unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.