Am Mittwoch, 7. Juli, beginnt der Vorverkauf für das SWR3-Comedy Festival in Bad Dürkheim, das in diesem Jahr wegen der Pandemie als Spezial-Ausgabe veranstaltet wird. Am 28. und 29. August wird es acht Open-Air-Shows geben. Erwartet wird unter anderem Comedy-Star Michael Mittermeier.

Der bayerische Komiker hätte bereits 2020 beim Comedy-Festival auftreten sollen. Wegen der Corona-Pandemie war die Veranstaltung aber abgesagt worden. In diesem Jahr kann das Festival über die Bühne gehen. Der Radiosender hat es vom Mai in den August verschoben. Statt in Innenräumen findet das Festival ausschließlich im Freien statt. Mit Blick auf die Salinen können die Zuschauer die Shows im Kurpark Ost verfolgen.

Michael Mittermeier wird am Sonntag, so die Ankündigung, in seinem „Zapped!-Special“ die Fernsehlandschaft von damals und die Streaming-Kultur der Gegenwart zerlegen.

Bereits am Samstag, 28. August, treten ab 15 Uhr Sebastian Lehmanns, Friedemann Weise, Stand-up-Pionier Rüdiger Hoffmann und Mundstuhl auf. Vor Mittermeier spielen am Sonntag, 29. August, ab 14 Uhr Nikita Miller und Anne Vogd. Vogd ist die erste SWR3-Comedy-Förderpreisgewinnerin, ihre Auseinandersetzung mit alltäglichen Problemen kennen RHEINPFALZ-Leser aus der Kolumne „Annes Welt“, die die Deidesheimerin monatlich schreibt. Ebenfalls am Sonntag soll Abdelkarim auftreten. Aufgewachsen zwischen „Ghetto und Germanen“ kann der Komiker als „Marokkaner des Vertrauens“ authentische und selbstironische Geschichten aus seinem Leben erzählen. Markus Krebs ist bekannt für seinen Ruhrpott-Charme und seine Witze. Er präsentiert ein „Best of“ aus drei Programmen.

Die Moderation auf der Open-Air-Bühne im Kurpark übernimmt SWR3-Morningshow-Moderator Kemal Goga. Der Sender berichtet während des Festivals live aus Bad Dürkheim, alle Shows sind im Livestream auf SWR3.de zu sehen. Im Fernsehen werden Ausschnitte in Best-of-Sendungen ausgestrahlt. Das in den vergangenen Jahren etablierte Rahmenprogramm muss laut Sender in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen.

„Alle Tickets für die Open-Air-Veranstaltung werden personalisiert, sodass eine Kontaktnachverfolgung gewährleistet sein wird“, informiert der Sender. Die Ticketkäufer sollen im Vorfeld nochmals über die dann geltende Rechtsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz und das entsprechende Hygienekonzept informiert werden.

„Die Künstler freuen sich, endlich wieder auftreten zu können. Wir haben im letzten Jahr versprochen, dass wir 2021 wieder da sind. Jetzt kommen wir mit einem Open Air“, sagt SWR3-Programmchef Thomas Jung. Der Gesundheitsschutz habe dabei Priorität.

Tickets

Karten können auf www.SWR3service.de erworben werden. Die Eintrittspreise für die jeweils 60-minütigen Shows liegen zwischen 18 und 21 Euro. SWR3 Club-Mitglieder erhalten vergünstigte Preise.