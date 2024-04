Der Komiker Markus Krebs kann aus gesundheitlichen Gründen das SWR3-Comedy-Festival am Freitag nicht eröffnen. Das hat die Pressestelle des Radiosenders am Donnerstagmorgen mitgeteilt. Stattdessen wird der Comedian und Kabarettist Vince Ebert am Freitag ab 17.30 Uhr auf der Bühne im östlichen Kurpark stehen. Wer ein Ticket für Krebs gekauft hat, kann sich nun entweder die Show von Ebert ansehen oder die Karte zurückgeben.

Das Comedy-Festival am Wochenende in Bad Dürkheim wird die achte und letzte Auflage sein. Aus Kostengründen wird die Veranstaltung eingestellt.