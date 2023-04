Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Von diesem Satz träumt ihr heute Nacht“, scherzt Sebastian Lehmann. Er eröffnete das Dürkheimer SWR3- Comedy-Festival am Samstagnachmittag. Der Comedian, der mittlerweile in Berlin lebt, telefoniert regelmäßig mit seinen Eltern in der Heimat.

Vor ausverkauftem Haus erschallt daher mehr als einmal „Meine Mutter ruft aus meiner Heimatstadt Freiburg an“. Ein Satz, der zu seinem Markenzeichen geworden ist, denn mit