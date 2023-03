Beim SWR3-Comedy-Festival in Bad Dürkheim werden wieder Nachwuchskomiker erwartet: Von Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. Mai, spielen jeden Abend drei junge Menschen auf der „New Comedy Bühne“ im Dürkheimer Haus. Die Shows werden moderiert von Kemal Goga.

Türkische und schwäbische Wurzeln hat nach SWR3-Angaben Serdar Karibik. Er macht sich über „Almans“ lustig, also Deutsche, die jedem Klischee entsprechen. Komiker Yorick Thiede präsentiert laut SWR3 seine Storys mit Ruhe und Ernsthaftigkeit – genau das steigere den Unterhaltungswert seines Programms. Mariano Vivenzio alias „EmmVee Comedy“ erzählt in seiner Show aus seinem Leben und teilt seine Erfahrungen als Italiener in Deutschland.

Kulturelle Differenzen

Der in Liverpool geborene Tim Whelan arbeitet in seinem Programm kulturelle und sprachliche Differenzen auf – „bitterböse, wortgewandt und kultiviert“. Max Osswald mag Wort- und Sprachspiele. Der Zwei-Meter-Mann Johannes Floehr aus Krefeld ist Stand-up-Comedian, produziert Videos und schreibt Texte, Bücher und Dialoge. Schauspielerin und Comedienne Leila Ladari bringt bösen Humor und freche Pointen ins Dürkheimer Haus.

Alina Khani kombiniert Comedy, Musik und Tanz. Ihre Videos auf der Online-Plattform TikTok werden millionenfach geklickt. Florian Hacke bohrt laut Sender „in den Wunden des Kleinbürgertums“. Die Shows beginnen am Freitag und Sonntag um 21.30 Uhr, am Samstag um 22.30 Uhr.

Tickets kosten 12 Euro

Die 60-minütigen Shows der „New Comedy Bühne“ können auch an der Live-Bühne vor Ort in der Stadt sowie im Livestream auf www.SWR3.de verfolgt werden. Karten für die New-Comedy-Bühne gibt es unter der Tickethotline: 07221 300 300, www.SWR3service.de und bei den Reservix-Vorverkaufsstellen in Bad Dürkheim. Die Tickets für die Mixed-Shows im Dürkheimer Haus kosten 12 Euro.