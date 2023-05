Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das SWR3-Comedy-Festival ist 2020 Corona zum Opfer gefallen. Dieses Jahr will der Radiosender aus Baden-Baden wenigstens eine abgespeckte Variante in Bad Dürkheim anbieten – fürs Publikum, aber auch für die Künstler. SWR3-Comedy-Chef Andreas Müller über den Aufwand, bei all den Maßnahmen eine Kulturveranstaltung zu planen.

Ende August kommt SWR3 nach einem Jahr Corona-Pause mit dem Comedy-Festival nach Bad Dürkheim. Wie läuft der Vorverkauf?

Erstaunlich gut. Bei den großen