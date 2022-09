Von Montag bis Freitag sendet der Radiosender SWR 1 kommende Woche seine Hitparade aus einem „Gläsernen Studio“ auf dem Dürkheimer Stadtplatz. Jeden Tag gibt es dazu ein Begleitprogramm. Los geht es nach Angaben von Niels Berkefeld am Montag, 19 bis 20 Uhr, mit dem Wachenheimer Musiker Frank Bülow. Er wird laut Berkefeld, der beim Radiosender für Programmprojekte verantwortlich ist, ein Akustikset spielen. Am Dienstag steht Tim Poschmann, Comedian aus dem Deidesheimer Boulevardtheater, vor dem „Gläsernen Studio“ und unterhält Interessierte. Am Mittwoch ist ein Karikaturist vor Ort, der ab 12 Uhr kostenlos Passanten zeichnet. Als „Highlight“ bezeichnet Berkefeld den Donnerstag. Ab 19 Uhr ist ein Auftritt des Dürkheimer Kabarettisten Christian „Chako“ Habekost angekündigt. Am Freitag beginnt das Programm um 12 Uhr mit einer öffentlichen Weinprobe. Mit dabei sind fünf Finalistinnen zur Wahl der Deutschen Weinkönigin. Am Nachmittag startet ein größeres Programm auf dem Stadtplatz. Dazu werde eine Bühne aufgebaut, so Berkefeld. Dann sollen alle zehn Moderatoren der Hitparade – Michael Lueg, Claudia Deeg, Hanns Lohmann, Frank Jenschar, Steffi Vitt, Steffi Stronczyk, Veit Berthold, Torsten Buschmann, Julia Gehrlein und Max Sprengart – auf der Bühne stehen. Nachdem um kurz vor 19 Uhr die Nummer 1 über den Sender geht, startet in Bad Dürkheim die Party. Musik kommt von der Pirmasenser Band Pirm Jam. Zwischen den Musiksets sind laut SWR Moderationen von Michael Lueg geplant, der auch einige Spiele mit dem Publikum spielen wird. Speisen und Getränke werden angeboten.