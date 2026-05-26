Der Südwestrundfunk gastiert am Sonntag, 31. Mai, mit der Radiosendung „Heimspiel“ in Weisenheim am Sand. Wie Bürgermeister Holger Koob mitteilt, war die Gemeinde bereits 2024 für einen Termin im vergangenen Jahr angefragt worden. „Der kam wegen vieler Festtermine nicht zustande“, so Koob. Ende Mai ist es nun soweit. Von 12 bis 16 Uhr senden Steffi Stronczyk und Michael Lueg live vom Obertor in der Ritter-von-Geißler-Straße. Etliche Vereine beteiligen sich an der Aktion und übernehmen Ausschank und Catering, lobt Koob die Mithilfe der Weisenheimerinnen und Weisenheimer. Seit Wochen ist er mit Moderatorin Anke Müller auf Tour und hat etliche Dorf-Persönlichkeiten besucht: Kurze Radio-Beiträge über diese weisen vorab auf das „Heimspiel“ hin. Weisenheim am Sand ist damit die 103. Gemeinde, die am SWR1 „Heimspiel“ teilnimmt. Besondere Aufgabe ist die Erstellung einer Dorfhymne, die Melodie sowie drei zentrale Begriffe werden vom Sender vorgegeben. Koob hat Sänger und weitere Menschen im Ort angesprochen, damit die Hymne gelingt. Präsentiert wird sie zum „Heimspiel“ live vor Ort und im Radio. Koob und der Sender rechnen beim bunten Nachmittag, zu dem die Ritter-von-Geißler-Straße wie zum Weinfest gesperrt wird, mit mehreren hundert Besuchern.