Nach dem 8:1-Sieg in Maxdorf tritt Fußball-Bezirksligist SV Weisenheim am Sonntag, 15.30 Uhr, beim überraschend auf Rang drei platzierten ESV Ludwigshafen an. Für die Weisenheimer ist dies im Kampf um Platz fünf, der das Ticket für die Aufstiegsrunde bedeutet, eine richtungsweisende Begegnung.

„Wir können mit Selbstvertrauen und breiter Brust in dieses Duell gehen“, sagt Trainer Sebastian Dumont. Der Coach registriert die positive Entwicklung des Teams, die sich an