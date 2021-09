In der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Nord, Gruppe 2, will der SV Weisenheim II etwas Ungewöhnliches schaffen. Wenn das Team die Partie beim TSV Bockenheim (Sonntag, 15 Uhr) unbesiegt übersteht, ist Weisenheim drei Spiele in Folge ohne Niederlage. „Ich glaube, das hat es in der B-Klasse bei uns noch nicht gegeben“, sagt Trainer Martin Schöpper. Etwas zu holen, sei in Bockenheim schwierig. Der SVW muss auf Florian Stahl verzichten, der den Unterarm gebrochen hat. Auch sein Bruder Maximilian und Tom Fuhrmann fehlen.

Breiterer Kader hilft

„Die Ausfälle schmerzen. Es macht sich aber bemerkbar, dass wir einen breiteren Kader haben als in der vergangenen Runde“, freut sich Schöpper und hebt hervor, dass das Verhältnis zum TSV sehr gut sei, weil die Bockenheimer zum Beispiel bei Verlegungen immer entgegenkommend seien. Dennoch dürften die Gastgeber die kleine SVW-Serie beenden wollen.

Die Partie des FV Freinsheim II bei der TSG Eisenberg II wurde auf Samstag, 30. Oktober, 16.30 Uhr, verlegt.