Der SV Weisenheim, Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga, hat in seinem ersten Spiel gegen Freinsheim den greifbar nahen Sieg noch aus der Hand gegeben. Am Sonntag, 16.15 Uhr, tritt der SVW zum nächsten Derby beim ASV Maxdorf an.

Dem Weisenheimer Trainer Sebastian Dumont war die Enttäuschung über das späte Gegentor beim 1:1 gegen Freinsheim bei jedem Wort anzumerken. „Wer solch klare Chancen hat, der muss einfach gewinnen. Wir müssen uns vorwerfen lassen, das zweite Tor trotz klarster Möglichkeiten nicht gemacht zu haben“, hadert der Trainer. Der FVF habe die zweite Luft bekommen und sich den Punkt letztlich verdient. Gefallen hat dem Coach, dass seine Mannschaft in Luftduellen gut dagegengehalten habe. Er habe zuvor befürchtet, dass diese Stärke des Gegners zum Tragen kommen könne.

Trainer lobt spät verpflichteten Neuzugang

Der spät verpflichtete Anthony Del Rio Pfeffer habe einen starken Auftritt hingelegt. Der Verbandsliga-erfahrene Blondschopf spielte mit Joe Mc Carty auf der „Sechs“. „In den Zweikämpfen war er sehr präsent und hat gute Bälle gespielt, wie zum Beispiel einen super Schnittstellenpass auf Rainer Stork“, schwärmt der Trainer. Vermutlich wird der Übungsleiter seiner überzeugenden Mannschaft vertrauen. „In Maxdorf müssen wir an die Leistung anknüpfen. Wir wussten spielerisch wie kämpferisch zu gefallen“, sagt Dumont.

Von Bedeutung könnte sein, die gute Stimmung, die beim Mannschaftsabend am Dienstag nach dem Training zu beobachten gewesen sei, bis zum Sonntag zu konservieren. „Keiner hat wegen des späten 1:1 den Kopf hängen lassen“, betont Dumont, der mit aufbauenden Worten Seelenmassage betrieb. Die Aufgabe in Maxdorf sei nicht unlösbar, zumal beim ASV mit dem gesperrten Verteidiger Kai Reinholz ein Schlüsselspieler fehle. „Wir peilen den ersten Saisonsieg an“, verströmt der Trainer Optimismus.