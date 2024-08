WEISENHEIM AM SAND. Nach einem spielfreien Wochenende gastiert der SV Weisenheim am Samstag, 15 Uhr, in der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz beim ASV Maxdorf. Der SVW strebt beim geografischen Nachbarn den ersten Saisonsieg an.

Das wird nicht leicht werden, denn der ASV hat eine junge Mannschaft, die einen erfrischenden und variablen Offensivfußball spielt. Bei der unglücklichen 1:2-Niederlage am vorigen Sonntag beim Topfavoriten