Die Abstiegsrunde in der Fußball-Bezirksliga wird nicht einfach für den SV Weisenheim.

Die Punktausbeute war ordentlich und in vielen Begegnungen haben die Blau-Roten nachgewiesen, dass sie das Niveau für die Bezirksliga haben. Doch in der ab Ende März beginnenden Abstiegsrunde werden die Karten neu gemischt. Eine lange Anlaufzeit kann sich keine Mannschaft erlauben. Auf den Punkt fit zu sein, ist ein Schlüssel zum Erfolg.

Da die Liga auf jeden Fall reduziert wird, geht an fünf Absteigern kein Weg vorbei. Der SVW hat das Zeug dazu, den Klassenverbleib zu erreichen, aber ein Selbstläufer wird es nicht. Der Fokus muss auf dem Abstiegskampf liegen. Es gilt, sich auf die zehn Partien gegen die südpfälzischen Konkurrenten zu konzentrieren sowie Einstellung und Mentalität zu beweisen. Spielt das Team nahezu in Bestbesetzung, sollte die Qualität reichen, um in der Liga zu bleiben. Dem Kader fehlt jedoch die Breite.