Fußball-Bezirksligist SV Weisenheim hat mit der deutlichen 0:5 (0:3)-Heimniederlage gegen Spitzenreiter BSC Oppau einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Teilnahme an der Aufstiegsrunde ist in weite Ferne gerückt.

Trainer Sebastian Dumont hatte im Vorfeld die dünne Trainingsbeteiligung beklagt und auf eine Reaktion im Spiel gehofft. Und so paradox es sich bei diesem Ergebnis anhört, der Übungsleiter war mit der Einstellung seines Teams zufrieden. „Die Mannschaft war engagiert und hat eine Reaktion gezeigt. Das war wichtig“, erklärte der Übungsleiter. Die Packung habe es nicht etwa gegeben, weil sich der SVW nicht gewehrt hat, sondern, weil der Gegner zu stark war. Oppau kam nach sieben Siegen in Folge mit großem Selbstbewusstsein nach Weisenheim. Dazu hatte BSC-Spielertrainer Göran Garlipp Platz eins in der Hauptrunde als neues Etappenziel ausgegeben.

Oppau spielt effizient

Trotzdem erwischten die Einheimischen, die Mittelfeldspieler Bernd Lindenau früh wegen einer Sehnenreizung ersetzen mussten, den besseren Start und hätten bei guten Möglichkeiten für Mark Heisel, der am Aluminium scheiterte, und Kevin Emig in Führung gehen können. Vielleicht wäre die Partie dann anders verlaufen. Was es heißt, effektiv zu sein, demonstrierten die Oppauer. Nach einem Abspielfehler der Gastgeber nutzte der BSC seine erste Chance zum Führungstor (14.). Danach bekamen die Gäste mehr Ruhe in ihr Spiel und dominierten. Nach einem lang geschlagenen Ball über die Abwehrkette zögerte Torhüter Janik Schäfer mit dem Herauslaufen, was zum 2:0 für die Gäste führte (22.). Ein gut herausgespielter Treffer ergab das 3:0 (43.), mit dem die Partie vorzeitig entschieden war.

Oppau ließ den Weisenheimern wenig Entfaltungsmöglichkeiten und war selbst immer brandgefährlich. Das vierte Tor war ein Beispiel dafür (57.). „Es gibt Tage, da stößt man trotz eifrigen Bemühens an seine Grenzen“, räumte Dumont ein. Das war so ein Tag. Wie gut es für den BSC lief, zeigt das 5:0, als ein herrlicher Kopfball im Kasten einschlug (62.). Danach schalteten die Gäste einen Gang zurück und verwalteten den Vorsprung. „Der Sieg der Oppauer ist verdient, dennoch glaube ich, dass wir unter Wert geschlagen wurden“, erläuterte der Coach.