Fußball-Bezirksligist SV Weisenheim hat bei Spitzenreiter SV Geinsheim wie erwartet verloren. Das 2:4 (0:3) lässt allerdings nicht erahnen, wie forsch das abstiegsgefährdete Team nach dem Wiederanpfiff aufgetreten ist.

Der Weisenheimer Coach Günther Golfier hatte eine Idee, wie man dem extrem angriffsstarken Tabellenführer beikommen könnte. „Wir haben mit einer Fünferkette begonnen“, berichtet der erfahrene Trainer. Ein Mann mehr in der letzten Reihe bedeuten im Normalfall enge Räume und weniger Platz für den Gegner, dem es schwerer fällt, Lücken zu finden. Wenn das klappt, kann man einem Widersacher damit Probleme bereiten. Trifft man allerdings in der Bezirksliga 2022/23 auf den SV Geinsheim, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Vorhaben scheitert. So erging es auch den Weisenheimern, zumindest eine Hälfte lang.

Der Trainer stellt um

„Die Abwehr stand unter Dauerdruck. Wir haben uns zu viele individuelle Fehler erlaubt und waren in der Zweikampfführung viel zu passiv“, listet Golfier die Mängel auf. Hinzu kam, dass es keine Bindung zwischen den Mannschaftsteilen gegeben habe. Punkte, die dazu führten, dass die Gäste schon zur Pause mit 0:3 zurücklagen. Die Palette der Gegentreffer – herausgespieltes Tor, Treffer nach einem Freistoß und Einzelaktion – zeigt, dass der SVW in vielen Bereichen hintendran war. Eine Entwicklung, die den Trainer zum Umdenken zwang.

So sahen die Zuschauer nach dem Wechsel eine völlig andere Gästeelf. „Ich habe auf ein 4-3-3-System umgestellt“, informiert der Übungsleiter. Plötzlich lief es besser. Die Blau-Roten erspielten sich jetzt mehr Möglichkeiten als die Gastgeber, eroberten sich mehr Spielanteile als im ersten Abschnitt und hätten verkürzen können. Golfier: „Leider hat das vierte Gegentor die Bemühungen zunichte gemacht.“ Was für die Weisenheimer spricht: Resignation Fehlanzeige. Rainer Stork sorgte mit einem Doppelpack für das Endergebnis, das angenehmer klingt als ein 0:4.