Mit einem hart erkämpften 3:2 (1:1)-Sieg gegen den Tabellenletzten SV Südwest Ludwigshafen hat Bezirksligist SV Weisenheim die Abstiegsplätze verlassen und darf wieder auf den Ligaverbleib hoffen. Die Situation bleibt aber angespannt.

Wie schon vor zwei Wochen gegen den ESV Ludwigshafen gewann der SVW auch das nächste Schlüsselspiel 3:2. Grundlage dafür war das frühe 1:0, das bereits nach wenigen Sekunden fiel. Eine Flanke von Rechtsverteidiger Niclas Loch köpfte Max Janta in die Maschen. Danach hatte Lukas Löffel eine Möglichkeit, die Führung auszubauen, doch er verpasste das 2:0. Stattdessen glich der Gast aus, als Weisenheim nicht gut verteidigte und der Torschütze an der Strafraumgrenze frei zum Schuss kam (6.). „Es war ein kampfbetontes Spiel, in dem uns Südwest alles abverlangt hat. Wir haben uns schwer getan, aber alles gegeben, um die drei Punkte zu behalten“, sagte der Weisenheimer Trainer Sebastian Dumont.

Die Platzherren waren spielbestimmend, mussten aber auf der Hut sein, denn die Konter der Gäste waren brandgefährlich. Im Gegenzug nach einer eigenen Chance mussten die Blau-Roten direkt nach der Pause das 1:2 hinnehmen (47.). Doch erneut dauerte es nicht lange, und es fiel der Ausgleich. Timucin Sürmen traf mit sattem Volleyschuss (49.).

Weisenheim agierte danach sehr druckvoll und kam zu zahlreichen Ecken, Freistößen und Flanken. Und tatsächlich reichte es noch zum Siegtor. Gerade eingewechselt war Marcel Baumann nach einem Freistoß von Steffen Euler per Kopfball zum 3:2 erfolgreich (74.). „Ich bin heilfroh, dass wir diese schwierige Partie gewonnen haben“, atmet Dumont nach dem Abpfiff spürbar auf.

Nachholspiel in Geinsheim

Am Mittwoch, 19.30 Uhr, geht es für den SVW schon wieder weiter. Weisenheim erwartet in einem Nachholspiel den souveränen Tabellenführer SV Geinsheim, der als Spitzenreiter überwintern wird. „Das ist eine Topmannschaft, die eingespielt ist, Fußball lebt und vor allem in der Offensive große Qualitäten hat“, verrät Dumont Respekt. Da werde schon eine super Leistung nötig sein, um wenigstens einen Zähler einzufahren. Das wäre ein großer Erfolg.