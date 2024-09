Für den SV Weisenheim geht es in der A-Klasse Rhein-Pfalz weiter bergauf. Am Freitag gewann der SVW souverän beim SV Ruchheim. Doch lange Zeit zum Genießen bleibt nicht, denn bereits am Mittwoch geht es gegen den nächsten Bezirksliga-Absteiger.

Die Weisenheimer stellten ihren Formanstieg mit einem weitgehend ungefährdeten 5:2 (4:1)-Sieg im Nachbarschaftsduell beim SV Ruchheim