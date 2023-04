Bezirksligist SV Weisenheim hat nur noch einen Punkt Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Seinen nächsten Gegner 1. FC 08 Haßloch könnte er in den Abstiegsstrudel ziehen.

Der SV Weisenheim hat im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga wieder Land in Sicht. Das 5:1 gegen Mitkonkurrent Maximiliansau war der bislang höchste Saisonsieg und stärkt das Selbstvertrauen vor dem Spiel beim 1. FC 08 Haßloch am Sonntag um 15 Uhr.

„Die Mannschaft wollte den Sieg unbedingt und hat das Momentum genutzt“, sagt Trainer Günther Golfier. Damit meint er die furiose Anfangsphase. Noch ehe die Südpfälzer auch gedanklich auf dem Platz waren, hieß es schon 3:0. Nach 15 Minuten war die Partie quasi gelaufen. „Unser Ziel war es, den Gegner gar nicht erst ins Spiel kommen lassen. Das hat meine Mannschaft prima gemacht“, freut sich der Coach. Golfier räumt ein, dass die drei Zähler gegen Maximiliansau Grundvoraussetzung waren, um weiter an den Ligaverbleib zu glauben. Damit wurde auch der Gegner auf sechs Punkte distanziert.

Golfier als Psychologe

Vor der Partie war der Übungsleiter als Psychologe gefragt. Er hatte Manuel Kiefel trotz dessen ansprechender Vorstellung im Spiel beim LSC auf die Bank setzen wollen. „Ich habe ihm gesagt, dass es nichts mit seiner Leistung zu tun hat, sondern allein wegen taktischer Erwägungen“, erläutert Golfier. Der 26-jährige Defensivallrounder habe der Argumentation folgen können und den Bankplatz akzeptiert. Doch urplötzlich war Kiefel wieder gefragt. „Mikail Terzi sagte kurz vor dem Anpfiff, dass er sich unwohl fühlt und Fieber hat. Also musste sich umplanen“, verrät der Trainer. Kiefel rückte erneut in die Startformation und erledigte seine Aufgabe gewohnt zuverlässig.

Dieser Teamgeist ist auch in Haßloch gefordert, wo Weisenheim den Gegner mit in den Abstiegsstrudel ziehen kann. Nicht unmöglich, denn unter Golfier ist die Bilanz mit je zwei Siegen und Niederlagen sowie drei Unentschieden ausgeglichen. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt aktuell nur einen Zähler. „Nach der gefühlten Niederlage beim LSC war der Erfolg am Sonntag wichtig“, sagt Golfier. Der bislang letzte Auswärtssieg datiert vom 2. Oktober. Das käme der nächste „Dreier“ gerade recht.