Der SV Weisenheim, der im Sommer in die Fußball-Bezirksliga, Gruppe Nord, aufgestiegen ist, steht derzeit auf Platz sieben und hat vier Zähler auf dem Konto. Ob am Sonntag, 15 Uhr, im Spiel beim BSC Oppau Punkte dazukommen, ist fraglich. Den SVW plagt ein altbekanntes Problem.

Rückblende. Vorrunde der Saison 2019/20. Der SV Weisenheim wird von zahlreichen Ausfällen und Verletzungen gebeutelt. Die Mannschaft steckt diese Nackenschläge aber bravourös weg und eilt von Sieg zu Sieg. Das Selbstvertrauen wächst und das Team bekommt einen Lauf. Die Substanz so groß, dass auch Spiele gegen starke Widersacher gewonnen werden. Weisenheim siegt zwölfmal in Folge und geht erst im November bei der 2:3-Niederlage beim KSV Amed Ludwigshafen leer aus. Das war allerdings in der A-Klasse, in der oft die individuelle Stärke der Leistungsträger ausreichte, um zu gewinnen.

Jetzt, ein Jahr später, ereilt den SVW erneut das Verletzungspech, das in der Bezirksliga nicht zu kompensieren ist. Neben kleineren Blessuren werden etliche Spieler wochenlang ausfallen. Nachdem es Rückkehrer Lukas Löffel gegen den Ludwigshafener SC schwer erwischte, verlängern Florian Reitmeister und Nico Volz nach der Partie gegen den VfR Frankenthal die Ausfallliste. „Bei Florian ist der Meniskus gerissen, er ist schon operiert worden und fällt lange aus. Bei Nico sind Bänder und Knöchel lädiert. Bei ihm muss man mit einer Pause von mindestens zwei Wochen rechnen, eventuell fehlt er noch länger“, klagt Trainer Sebastian Dumont.

Volz, eigentlich im Mittelfeld zu Hause, hatte sich zuletzt als Innenverteidiger profiliert. „Nico ist passsicher, hat einen guten Spielaufbau und die Rolle in der Deckung gut ausgefüllt“, betont Dumont. Für ihn rückt Linksverteidiger Daniel Manß in die Mitte, vorausgesetzt seine Rippenprellung ist bis Sonntag abgeklungen. Wenigstens steht Patryk Zajac wieder zur Verfügung, der wegen eines Trauerfalls in der polnischen Heimat weilte. „Im Dienstagtraining waren wir sechs Mann“, konstatiert Dumont. Viel war da nicht möglich.