Seit 27 Jahren ist Uwe Koob der Vorsitzende des SV Weisenheim am Sand. Bei den Wahlen im nächsten Jahr will er nicht mehr zur Wiederwahl antreten.

28 Jahre seien genug, erklärte Uwe Koob bei der Mitgliederversammlung; die Zukunft des Vereins liege nicht in einer weiteren Amtszeit. „Setzt euch zusammen, ergreift selbst die Initiative“, gab er den Versammelten für die Suche nach einem geeigneten Nachfolger mit auf den Weg. Er habe dies rechtzeitig kommuniziert. Zwar sei die Vereinsführung teilweise verjüngt worden, der große Wurf sei jedoch noch nicht gelungen, meinte er.

In seinem Rechenschaftsbericht ging Koob auf die Entscheidung der Vereinsführung ein, in der Fußballsaison 2025/26 freiwillig von der A- in die B-Klasse abzusteigen und die zweite Mannschaft aufzulösen. Sowohl finanzielle als auch sportliche Aspekte seien dafür ausschlaggebend gewesen. Externe Spieler habe man nicht holen wollen, da diese finanzielle Forderungen gestellt hätten; mit den eigenen Akteuren sei der Kader für die A-Klasse zu dünn gewesen. Zudem sei der vorgesehene Trainer abgesprungen. Letztlich habe sich der Verein gegen ein Auf und Ab und für Stabilität entschieden, man habe nicht abwarten wollen, bis die sportlichen Gegebenheiten die Mannschaft zum Abstieg gezwungen hätten.

„Verein lebt vom Mitmachen“

Der Schritt sei im Verein sorgfältig überlegt worden, hob Koob hervor. Nach 27 Jahren im Amt habe er Verständnis dafür erwartet, dass es sich nicht – wie offenbar von einigen unterstellt – um eine Kurzschlusshandlung handelte, sondern um eine wohlüberlegte Entscheidung. Zudem habe er Vorschläge erwartet, wie es anders hätte gehen können. Von Seiten der aktiven Spieler bekam er Zustimmung. In der B-Klasse seien jetzt engagierte Fußballer am Start, die mit Stolz das blau-rote Trikot tragen und sich neben dem Fußball auch sonst aktiv im Verein einbrächten, betonte sein Stellvertreter Andres Fath. Die Mannschaft belegt aktuell den fünften Tabellenplatz.

Koob sprach auch über das gewandelte Verständnis von Vereinsarbeit. Ein Verein werde heutzutage eher als Dienstleister gesehen, dem man bei passendem Angebot beitrete und den man wieder verlasse, wenn es nicht mehr passe – und weniger als Gemeinschaft. „Ein Verein lebt vom Mitmachen und ist kein Ding zum konsumieren“, beschwor der langjährige SV-Chef die Mitglieder. Die große Fluktuation sei für die Verantwortlichen mit erheblichem Aufwand verbunden. Ausreichend Helfer für Feste zu finden, werde immer schwieriger. Daher plane der Verein, sich stärker auf wirtschaftlich sinnvolle Veranstaltungen zu konzentrieren.

„SV muss sichtbar bleiben“

Pünktlich zum Saisonbeginn im vergangenen Jahr wurde zusammen mit dem FV Freinsheim und dem SV Kirchheim ein Jugendförderverein gegründet, wie vom Fußballverband für die bisherigen Jugendspielgemeinschaften gefordert. Michael Müller vom SV Weisenheim ist dort Zweiter Vorsitzender. Das bringt neue Herausforderungen mit sich: Koob sieht sie darin, dass sich die Weisenheimer Jugendlichen auch künftig mit ihrem Heimatverein, dem SV, identifizieren. Der SV müsse für sie „sichtbar bleiben“, forderte der Vereinschef. Koob bedankte sich bei allen Trainern, Betreuern, Übungsleitern und dem Rentnerteam, das seit 20 Jahren einmal im Monat die unterschiedlichsten Arbeiten auf dem Vereinsgelände erledigt. Der Förderverein überreichte eine Spende in Höhe von 6000 Euro.

Ehrungen

Für 80 Jahre Vereinsmitgliedschaft: Frieda Euler; 75 Jahre: Siegfried Holzner; 70 Jahre:Günther Golfier, Karl Heinz Diehl; 65 Jahre: Armin Mayer; 60 Jahre: Ralf Konietzka, Hannelore Meder, Ingo Trabold; 50 Jahre: Ulrike Nagel, Uwe Schneider, Thomas Groh, Jakob Meißner; 40 Jahre: Sebastian Barth, Johannes Anstock, Thomas Anstock, Philipp Verst, Markus Nagel, Rainer Hubach, Claus Schuster; 25 Jahre: Marcel Baumann, Dietmar Ofer, Ralf Reichelt, Jan Schuster, Gaby Schuster, Daniel Kranz, Jule Koob, Niklas Diemer, Holger Hundemer, Susanne Warschko, Dominik Warschko, Vera Heisel, Jürgen Groh.

