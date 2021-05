Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat sein von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) für alle Proficlubs wegen der Pandemie angeordnetes Quarantäne-Trainingslager in Bad Dürkheim aufgeschlagen.

Das Team, das seit Mitte vergangener Woche im Achathotel logiert, trainiert derzeit auf dem Platz des FC Leistadt – wie von der DFL angeordnet unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Die Sandhäuser waren auf der Suche nach einem guten Rasenplatz in der Nähe des Hotels. „Das Sportamt der Stadt hat mich angerufen und gefragt, ob wir unseren Platz für das Training des SVS zur Verfügung stellen würden. Danach habe ich mit einem Manager der Hotelkette telefoniert, die mit Sandhausen schon länger in Verbindung steht“, berichtet Jürgen Debus, der Vorsitzende des FC Leistadt.

Zweitligist angetan von Rasen „in Topzustand“

Schnell war der Kontakt zu Anthony Loviso, dem Teammanager des Zweitligisten, hergestellt. „Bei einer Platzbegehung waren die Vertreter von Sandhausen angetan vom Spielfeld, das in einem Topzustand ist“, erklärt der Vereinschef des FCL stolz.

Die beiden Clubs einigten sich und so ist der SV Sandhausen noch bis zum Ende dieser Woche Trainingsgast in Leistadt. Die Spieler des abstiegsgefährdeten Zweitligisten kämen bereits umgezogen und verließen das Gelände sofort nach den Einheiten wieder. Das Duschen und die Nutzung der Kabinen entfielen, Kontakte sind nicht möglich.

Leistadter pflegen Rasen nach dem Training

Leistadt kümmert sich in diesen Tagen darum, dass der Platz gezeichnet und nach dem Training wieder hergerichtet wird. Dabei ist Flexibilität gefordert, denn Sandhausen, das vom früheren Bundesligaspieler Gerd Kleppinger (Darmstadt, Karlsruhe, Schalke, Dortmund, Uerdingen) trainiert wird, ändert auch mal seine Trainingszeiten.

„Das sind ganz nette Leute, bodenständig und umgänglich“, lobt Debus die Gäste aus der Kurpfalz. Vom SV Sandhausen, bei dem mit Alexander Esswein, Denis Linsmayer, Julius Biada und Janik Bachmann vier ehemalige Akteure des 1. FC Kaiserslautern unter Vertrag stehen, erhalte der FC Leistadt eine Aufwandsentschädigung für die Arbeit, in die vier bis fünf Leistadter Mitglieder involviert sind. Dazu würden die Unkosten ersetzt. Laut Debus werden die Profis dem FCL einige Bälle, Trikots und Autogrammkarten überlassen.

Sympathischer Auftritt des SV Sandhausen

Nach den ersten drei Trainingseinheiten in Leistadt hat der SV Sandhausen mit einem 2:0-Heimsieg gegen Jahn Regensburg seine Chancen auf den Klassenverbleib verbessert, der Direktabstieg ist fast schon verhindert. Vielleicht ein gutes Omen. Am kommenden Sonntag allerdings müssen die Schwarz-Weißen bei Spitzenreiter VfL Bochum antreten, der noch nicht sicher aufgestiegen ist. In Leistadt wird es etliche Menschen geben, die dem SVS nach ihrem sympathischen Auftritt in Bad Dürkheim die Daumen für einen erfolgreichen Abstiegskampf drücken, auch wenn dafür vielleicht die Relegation gegen den Drittliga-Dritten notwendig ist.