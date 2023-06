Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der SV Rot-Weiss Seebach hat in der Runde 2022/2023 als Tabellensechster die beste Platzierung in der Vereinsgeschichte erreicht. Danach hat es Anfang 2023 nicht ausgesehen. Leon Gutermann gilt als Paradebeispiel für den Seebacher Weg.

Am Ende hat Rot-Weiss Seebach die Kurve gekriegt und in der Abschlusstabelle der Fußball-Bezirksliga den sechsten Platz belegt. Es ist die beste Platzierung in der Vereinsgeschichte der Seebacher, die