Der SV Obersülzen will die Saison in der Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz nicht einfach so ausklingen lassen.

Das Team von Spielertrainer Göran Garlipp hat sich für die Auswärtspartie am letzten Spieltag am Sonntag, 15 Uhr, beim Ligaschlusslicht 1. FC 08 Haßloch noch einiges vorgenommen. „Wir wollen die Begegnung auf jeden Fall positiv gestalten“, sagt der Obersülzer Co-Trainer Sascha Gerber. Derzeit steht das Team der Gelb-Schwarzen auf dem zehnten Tabellenrang.

Die Obersülzer haben in den bisherigen 29 Spielen 35 Punkte gesammelt. Der Ligaelfte TuS Mechtersheim II und der Zwölfte SV Erlenbach haben die gleiche Zähleranzahl. Nach vorne wäre für die Garlipp-Elf noch das Erreichen eines einstelligen Tabellenrangs möglich. Der Tabellenneunte TSG Deidesheim ist mit 37 Punkten noch in Reichweite der Gelb-Schwarzen.

Angreifer Jan Gaschott fällt für die letzte Saisonbegegnung aus. „Er wäre uns zur Verfügung gestanden, falls es noch um etwas gegangen wäre. Das ist alles gesprochen“, sagt Sascha Gerber. Dafür kehrt Marvin Ulrich wieder in den Obersülzer Kader zurück. Auch Dyllan Gehrmann hat seine Grippeerkrankung überstanden und ist wieder eine Option für Coach Göran Garlipp.

Angeschlagen ist Jonas Haberditzl. „Er hat jetzt die Grippe, zwei, drei andere Spieler klagen auch über Symptome. Offenbar geht da wieder ein Virus herum“, sagt Sascha Gerber. Der 1. FC Haßloch steht schon länger als Absteiger in die A-Klasse fest. Der Tabellenletzte holte bislang nur 19 Punkte und hat seine letzten drei Partien verloren.

„Wir wollen auf jeden Fall mit einem Sieg nach Hause fahren. Wir spielen gegen das Schlusslicht, da sollten auch wenn wir den Ligaverbleib schon sicher haben, auf jeden Fall drei Punkte das Ziel sein“, macht Sascha Gerber klar. „Wir wollen mit einem positiven Erlebnis in die Sommerpause gehen und uns so bei den mitfahrenden Zuschauern bedanken. Vielleicht schaffen wir ja noch einen einstelligen Tabellenplatz. Das wäre das i-Tüpfelchen auf eine sehr ordentliche Spielzeit.“ Der SV Obersülzen war ja als Außenseiter in die Runde gestartet und auch die Rückschläge, die es gab, hat der SVO immer gut weggesteckt und vor wenigen Wochen eben vorzeitig den Ligaverbleib klargemacht.

In Sachen Kaderplanung für die kommende Spielzeit konnte Co-Trainer Sascha Gerber nichts Neues vermelden. „Klar ist, dass wir uns sehr auf die anstehende Pause freuen. Wir haben doch einige anstrengende Spielzeiten hinter uns“, so der Assistenzcoach. Das Hinspiel zwischen dem SVO und dem 1. FC 08 Haßloch war eine klare Angelegenheit. Die Elf von Spielertrainer Göran Garlipp gewann das erste Duell in dieser Saison gegen das Ligaschlusslicht deutlich mit 4:0.