Beim SV 1911 Bad Dürkheim waren die vergangenen Jahre sportlich von einer wahren Achterbahnfahrt geprägt. Im Spätsommer 2020 wurde zum wiederholten Mal ein neuer Versuch gewagt, ein Team zu etablieren. Das bisherige Ergebnis kann sich sehen lassen.

Die Freude darüber, dass beim SV 1911 Bad Dürkheim wieder Fußball gespielt wird, währte nur kurz. Genauer gesagt, sieben Spiele lang. Dann kam die Unterbrechung der Saison und inzwischen ist die Lage so, wie sie sich in der gesamten vergangenen Spielzeit dargestellt hat: Im Stadion Trift rollt kein Ball. Der Spielverderber liegt auf der Hand und hat mit Fußball nichts zu tun: Die Corona-Pandemie.

Ein Blick zurück, bei einem Klub, der nach der Abmeldung aus der Bezirksliga nicht mehr ao richtig auf die Beine gekommen war: Nach diesem „Abpfiff“ im Winter 2015/16 gab es im Sommer 2018 einen Neuanfang, der jedoch schon nach einem Jahr Geschichte war, denn es kam zu einem erneuten Rückzug. Im Februar 2020 wurde ein abermaliger Wiederbeginn geplant, der sich aber nicht realisieren ließ.

Mannschaft im letzten Moment gemeldet

Im letzten Moment konnten die Dürkheimer dann doch noch eine Mannschaft für die Saison 2020/21 melden, weil sie in Roberto Benkler und dessen Sohn Roberto Benkler jun. ein Trainerduo gefunden hatten. Die beiden gingen hochmotiviert an die Aufgabe. Umso härter trifft sie die Pause, deren Ende nicht absehbar ist.

„Es ist ärgerlich, dass wir weder trainieren noch spielen können. Der Fußball fehlt uns allen sehr“, sagt der 29 Jahre alte Junior, der als spielender Co-Trainer firmiert. Auflaufen konnte er wegen einer Sperre, die noch aus der Zeit bei seinem früheren Klub TSG Godramstein rührt, bislang aber noch nicht. Nach Ablauf dieser Sperre soll er als Innenverteidiger mithelfen, die Deckung zu stabilisieren.

In ersten vier Spielen ohne Punkte

„Wir haben eine völlig neu zusammengestellte Mannschaft, die sich erst einmal finden musste. Außerdem hatten wir keine Vorbereitung, was sich negativ bemerkbar gemacht hat. Deshalb bin ich auch nicht ganz zufrieden“, nennt der Coach Gründe dafür, dass es anfangs nicht sonderlich gut lief. So gab es mit einem Rumpfteam eine bittere 0:14-Pleite in der ersten Kreispokalrunde gegen den Ligarivalen TuS Gronau.

Aus den ersten vier Partien um Punkte holte der SV 1911 nur einen Zähler und blieb jedes Mal ohne eigenen Treffer. „Es ist unglaublich, was wir an Großchancen vergeben. Der Abschluss muss unbedingt besser werden“, fordert Benkler. Gegen Topteam TuS St. Martin lieferten die Dürkheimer ihre beste Saisonleistung ab, hätten führen müssen, hatten Pech mit Aluminiumtreffern und unterlagen am Ende 0:3. Auch bei der 0:5-Niederlage bei Spitzenreiter TuS Gronau wurde der SV 1911 unter Wert geschlagen. „Die beiden folgenden Siege möchte ich nicht überbewerten, weil die Gegner relativ schwach waren“, spielt der Coach auf die Partien bei der SG Neidenfeld/Lambrecht (6:1) und gegen den SV Schöntal (3:1) an. In der letzten Begegnung vor der Pause traf Bad Dürkheim auf den lauffreudigen ASV Esthal und verlor 0:5.

„Neben dem Abschluss ist die Konteranfälligkeit eine große Schwäche von uns. Das liegt auch daran, dass der in unseren Reihen viele Hobbyfußballer stehen, die zuvor noch nie im Verein gespielt haben“, erklärt der Co-Trainer. Da gebe es in den Bereichen Stellungsspiel und taktisches Verhalten Nachholbedarf.

Sieben Zähler aus sieben Spielen bringt Platz sieben

Auch deshalb und weil es eben ein völliger Neustart ist, wurde das Saisonziel mit einer Platzierung zwischen den Rängen fünf bis sieben angegeben. Derzeit ist der SV 1911, der auf dem Papier 40 Spieler habe, mit sieben Zählern aus sieben Spielen Siebter. Für die Rückserie, wann immer die auch beginnt, sieht Benkler das mit drei, vier neuen Akteuren aufgestockte Team besser gerüstet. „Vielleicht können wir für die eine oder andere Überraschung sorgen“, erklärt der Übungsleiter. Mehr als der angepeilte Platz im Mittelfeld sei dennoch nicht möglich.

Das neue Trainergespann hat aber auch positive Aspekte herausgefiltert. Das Spiel nach vorne sei passabel, die Trainingsbeteiligung sehr gut. Das überrascht, denn die meisten Kicker kommen wie die Trainer aus dem Raum Neustadt. Außerdem herrsche auf dem Spielfeld Ruhe, bisher gab es weder eine Gelb-Rote noch ein Rote Karte. „Dafür haben wir Lob von den Verantwortlichen des Vereins bekommt“, betont Benkler. Die Maxime laute: Keine Diskussionen mit dem Schiedsrichter. Der Unparteiische ist tabu. Das ist doch schon mal ein guter Anfang.