Der SV 1911 Bad Dürkheim startet heute in seine zweite Saison nach dem Neubeginn. Um 18.30 Uhr erwartet die Mannschaft von Trainer Roberto Benkler in der Fußball-C-Klasse Rhein-Mittelhaardt Nord den TuS Niederkirchen II im heimischen Stadion Trift. Die beiden Teams spielten auch in der vorigen Runde in einer Staffel und belegten mit jeweils sieben Zählern zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs Plätze im Tabellenmittelfeld. Ein direktes Duell gab es bis zur vorzeitigen Beendigung der Serie nicht.